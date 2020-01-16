Сотрудники станции переливания крови в городе Ельце Липецкой области бунтуют против решения властей закрыть учреждение. Чиновники по-разному объясняют свой шаг, в том числе советуя медикам идти в трактористы. Эта история стала очередным этапом оптимизации системы здравоохранения в России, заключающейся не только в сокращении структурных подразделений Минздрава, но и низких зарплатах персонала, переработках и сокращениях. NEWS.ru обратил внимание, что уход больниц или поликлиник «под нож» бюджетной хирургии стал нормой.

Слишком много крови

Ради ежегодной экономии 12 млн рублей из регионального бюджета, власти решили закрыть филиал Липецкой областной станции переливания крови в Ельце. Как рассказывают в профсоюзе «Альянс Врачей», всем 32 работникам организации пришли извещения о сокращении штата с предложениями поработать машинистами, трактористами, плотниками и слесарями.

Главврач Липецкой областной станции переливания крови Игорь Музуров в конце декабря направил руководителю оптимизируемого учреждения Владимиру Шишкину уведомление о сокращении штата (копия есть в распоряжении NEWS.ru). Медику с 39-летним стажем, предложили работать врачом с окладом 12 тыс. рублей.

Руководитель Елецкого филиала Липецкой станции переливания крови Владимир Шишкин рассказал, как экономисты управления здравоохранения посчитали, что закрытие больницы сэкономит 12 миллионов рублей. Про 56 миллионов доходов учреждения и тысячах спасённых пациентов как-то забыли pic.twitter.com/TyNZn7Y6uO — Альянс врачей (@alyansvrachey) 13 января 2020 г.

Позднее из нового письма Игоря Музурова Владимир Шишкин узнал, что уведомление о сокращении штата следует «считать недействительным». На сей раз главврач объяснил, что контракты расторгаются по другой норме Трудового кодекса — в связи с ликвидацией организации.

По словам Шишкина, в 2019 году елецкий филиал станции «произвёл продукцию» на 56,5 млн рублей и спас около 2000 человек. По его убеждению, в здравоохранение надо инвестировать деньги, а не получать прибыль. Руководимое им учреждение обслуживает город Елец и семь муниципальных районов Липецкой области, на территории которой проживают порядка 250 тыс. человек.

В письме Владимира Шишкина Игорю Музурову (копия имеется в редакции NEWS.ru) указано, что с 2014 по 2019 год, количество использованных при переливании компонентов и препаратов крови выросло на 48,7%.

NEWS.ru

Закрытие учреждения, связанное с оптимизацией системы здравоохранения, запланировано на 14 апреля. Против его ликвидации запущена петиция, которую подписали более 1400 человек. Сотрудники станции называют решение вредительством, отмечая, что местное население нельзя оставлять без донорской крови.

В региональном управлении здравоохранении 13 января прошла встреча с участием сотрудников станции переливания крови и активистами «Альянса врачей». На ней чиновники говорили, что филиал закрывают, потому что он даёт излишек материалов крови, которыми область делится с другими регионами, а делать это якобы невыгодно. Чиновники профильного областного ведомства полагают, что центральная станция переливания крови в Липецке способна и без подразделений в других городах обеспечить всю область необходимыми компонентами.

Ещё одним поводом, которым чиновники объясняют оптимизацию станции, стало то, что там нет лаборатории, а все образцы крови перевозятся в Липецк, и занимаемая учреждением площадь «избыточна». Более того, власти субъекта указывают на то, что в Ельце открыто отделение сдачи крови на базе местной городской больницы.

Примечательно, что во время посещения Липецка профсоюз «Альянс врачей» выложил на своей странице в Instagram фотографию с надписью «не позволим закрыть станцию переливания крови», под которой губернатор региона Игорь Артамонов или человек, который ведёт его аккаунт, оставил комментарий «Молодцы!». Однако это не повлияло на позицию областных властей, которые не отказываются от своих планов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов тоже против закрытия Елецкой станции переливания крови :) pic.twitter.com/hsGwvgUXkv — Альянс врачей (@alyansvrachey) 13 января 2020 г.

Упорство региональных чиновников, вероятно, связано с тем, что рекомендация оптимизировать учреждение поступила им от московской чиновницы, а именно от посетившей Елец в ноябре 2019 года главы управления службы организации службы крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Ольги Эйхлер.

В связи с тем, что резервные мощности головного учреждения позволяют обеспечить заготовку и переработку крови в сопоставимых объёмах, областной станции переливания крови было рекомендовано привести в соответствие количество донаций с реальными потребностями лечебной сети. Это позволит не только оптимизировать материальные и трудозатраты, но и рационально использовать имеющийся донорский контингент. Благодаря этому региональная служба крови сможет эффективнее сосредоточить силы и средства на наиболее перспективных направлениях развития. При этом медицинские организации области будут полностью обеспечены компонентами донорской крови для проведения трансфузий в необходимом объёме, — сообщают в правительстве региона о рекомендациях Эйхлер.

По последним данным, власти региона обещают предоставить уволенным сотрудникам станции переливания крови рабочие места по месту жительства, а здание, где располагается оптимизируемое учреждение, передать другой организации здравоохранения. Медработники, в свою очередь, намерены продолжать борьбу за сохранение станции.

«Суровые годы уходят»

История с закрытием станции переливания крови в Липецкой области не является чем-то уникальным для современной России, где, по данным доклада Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), с 2000 по 2015 год ежегодно закрывалось в среднем 353 больницы, а всего за этот период оптимизации подверглось более половины существующих стационаров (5,4 из 10,7 тыс.). По данным статистического вестника министерства за 2018 год, тогда в стране насчитывалось 7318 медицинских организаций, в то время как в 2017-м их было 7529. Сокращение произошло за счёт стационарного звена (с 3966 до 3903). Число диспансеров в РФ сократилось с 654 в 2017-м до 640 в 2018-м, численность коечного фонда — с 1 054 528 до 1 044 875.

NEWS.ru

Официальных данных за 2019 год нет, но как писал NEWS.ru, за минувшие 12 месяцев в системе здравоохранения произошли громкие скандалы с увольнениями специалистов целых отделений больниц из-за низких зарплат и большой нагрузки. Также имели место инциденты с переводом младшего медперсонала на должности уборщиц, чтобы таким образом «вписать» их небольшие оклады в майские указы. Много было итальянских забастовок и митингов работников скорой помощи, протестующих против переработок, а также подзабытых с 1990-х задержек зарплат и передачи отдельных структурных подразделений на аутсорсинг.

Не обошлось и без оптимизации медучреждений. Так, много шума было из-за ликвидации роддома в столичном районе Зюзино, а также закрытия больницы № 60 на территории Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова (это единственный в РФ стационар, который специализировался на лечении пожилых людей). В Уфе зрело недовольство реорганизацией гинекологического отделения поликлиники № 13, а в Саратове выступали против оптимизации детских больниц и поликлиник, а также закрытия хирургического отделения одного из стационаров.

В октябре 2019 года Минздрав фактически признал проблему с сокращением медицинского персонала, опубликовав документы, согласно которым в 2018 году количество врачей сократилось в 54 регионах России. Позднее чиновники стали говорить, что численность медработников не снизилась, хотя сами медики периодически указывают на нехватку кадров.

Зампред правительства Татьяна Голикова объявляла, что оптимизация здравоохранения во многих субъектах федерации была проведена неудачно, а то и вовсе оказалась «ужасной». В итоге слово «оптимизация», которое означает «улучшение», в медицине стало синонимом противоположной тенденции и фактически превратилось в ругательный эпитет.