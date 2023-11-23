Закрытие границ РФ и Финляндии: кто виноват на самом деле, что с мигрантами Помощник мэра Костомукши Бозис: тормозим мигрантов на ближних подходах к городу

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Беженцы из стран Ближнего Востока после закрытия границы с Финляндией в Ленинградской области начали массово прибывать на контрольно-пропускной пункт (КПП) «Люття» близ города Костомукши в Карелии. О том, как населенный пункт справлялся с наплывом мигрантов, NEWS.ru рассказал помощник главы Костомукшского городского округа Виктор Бозис.

«Действительно, наплыв был»

— Как развивалась ситуация с наплывом мигрантов, удалось ли ее на данный момент разрешить?

— Да, действительно, наплыв был. И на сегодня ситуация пока адекватная и управляемая. Но начнем с того, что 18 ноября сопредельная сторона перекрыла контрольно-пропускные пункты на юге границы, в том числе пункты «Брусничное» и «Торфяновка», которые берут на себя основной поток как туристов, так и предполагаемых беженцев. И поэтому большое количество лиц из третьих стран, желающих пересечь границу, поехали через Карелию. Ближайшим КПП от Санкт-Петербурга оказался наш — «Люття». 18 ноября на территорию Костомукшского городского округа различными видами транспорта — в основном это были микроавтобусы, заказные автобусы и такси — начали прибывать граждане.

— Из-за чего образовалось скопление мигрантов?

— Каждый контрольно-пропускной пункт имеет определенное время работы. Почему я на этом делаю акцент: дело в том, что наши коллеги на той стороне — финские таможенники и пограничники — быстро поняли, что пошел наплыв, и пропуск начали осуществлять дозированно — по 20–30 человек. 18 ноября они пропустили максимум — 60 человек. Можно сказать, что они частично блокировали работу пункта пропуска. С нашей стороны никаких препятствий мы не чинили. Но на выезде из Костомукши у нас выставлен пост для проверки документов для въезда в приграничную зону. И тут выяснился интересный момент: не все граждане, прибывающие к нам, имели документы, позволяющие им находиться на территории России. Часть виз была просрочена, у некоторых были проблемы с паспортами. И тут начались вопросы. Это ведь нарушение российского миграционного законодательства. И просто так завернуть назад человека не получится: надо останавливать, привлекать к ответственности и заниматься вопросами депортации.

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press Финские пограничники проверяют документы мигрантов на международном пограничном переходе

— Как вы решали эту проблему?

— Утром в воскресенье (19 ноября) начали прибывать граждане в большом количестве. Если документы в порядке, часть людей мы просто заворачивали, потому что на КПП со стороны Финляндии количество людей, которых они пропускали, было ограничено. И если бы мы их пропустили дальше, то они все равно не прошли бы государственную границу в течение дня. Куда их потом девать? Не надо забывать, что у нас все-таки мороз и снег. Поэтому было принято решение тормозить их на ближних подходах к городу. К 13 часам воскресенья у нас на предварительном пункте проверки документов скопилось около 70 человек.

Мы не были изначально готовы к такой ситуации, мы не скрываем этого. Но тем не менее руки никто не опускал. И независимо от того, что это не чрезвычайная ситуация, по которой у нас предусмотрено начало определенных действий, глава Костомукшского городского округа принял решение по разворачиванию пункта обогрева. В этом помогло наше градообразующее предприятие «Карельский окатыш», а также МЧС. За короткий период времени мы развернули пункт обогрева — один домик и две машины, провели туда освещение, оборудовали туалет и начали работу, чтобы установить, у кого есть разрешение, а у кого нет.

«Подержанный велосипед на трассе стоил около $300»

— Как реагировали местные жители на сложившуюся ситуацию?

— Неравнодушные граждане, в том числе волонтеры, предпринимали действия для поддержания мигрантов: они за свой счет привозили воду и продукты на перекресток за 14 километров от города. Но, давайте говорить честно, некоторые продавали еду и за деньги. Также выяснилось, что часть местных жителей приезжали туда с велосипедами и продавали их на трассе мигрантам.

— Зачем мигрантам велосипеды?

— Потому что правительство Финляндии приняло решение о запрете пересечения государственной границы на машинах с российскими номерами. Но было разрешено, давно уже, что туристы могут на велосипедах пересекать, а люди, которые имеют родственников на сопредельной территории, могут на машинах. А товарищи, которые сейчас желали пересечь границу, быстро поняли, что пешим ходом они не перейдут, поскольку у нас автомобильный пункт пропуска. Вот и начали скупать велосипеды. Ориентировочно подержанный велосипед там на трассе стоил около $300. Также предприимчивые граждане нашего города, в том числе и таксисты, приезжали на пункт проверки документов и предлагали свои услуги — подвезти до границы. Разумеется, мы старались от таких услуг отказываться и в конце концов навели порядок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

— Как именно?

— Видя, что пребывание этих 70 человек может затянуться, глава Костомукшского городского округа вышел на правительство Республики Карелия с просьбой о выделении автобуса большой вместимости. Это было сделано оперативно, но, учитывая нашу удаленность, автобус прибыл, к сожалению, только к полуночи. Мы посадили всех, в том числе имеющих проблемы с документами, и вывезли за пределы Костомукшского городского округа. Тех, у кого документы были не в порядке, — в город Сегежу, чтобы там их задержали, составили протоколы и документы для депортации, а остальных — в миграционный пункт Петрозаводска. Сегодня на приграничном пункте проверки документов никого нет.

— Вы сказали, что тех, кто не может пересечь границу в пункте «Люття», вы перенаправляете на другие КПП. А они справятся?

— Мы отправляем на пункты севернее. Они пока справляются. Есть пункт пропуска «Салла» в Мурманской области. Пока о каком-то критическом развитии ситуации не было слышно. Ведь почему именно Костомукша «выстрелила»? Потому что она ближе всех именно к Ленинградской области. Некоторые мигранты собирались втроем, брали такси за 50 тысяч рублей, а здесь покупали в складчину велосипеды, которые мы находили потом брошенными рядом с пунктом перехода границы, привозили и оставляли в полиции. Ну не продавать же их.

«Массовых недовольств не было»

— Какова вероятность, что эта ситуация может повториться?

— Вполне возможно, что ситуация может повториться, но она уже не будет спонтанной. Костомукша находится в приграничье, до места основного старта — трассы Р-21 «Кола» — 200 километров. И на протяжении этих 200 километров выставлены несколько постов. И часть людей, которые желают пересечь границу именно как беженцы, мы заворачиваем и перераспределяем эти потоки дальше на север и по другим местам. То есть занимаемся фильтрацией, чтобы не было массового наплыва.

Наш КПП может пропустить большое количество граждан, но тем не менее [финские пограничники] оформляют 20–30 человек в течение дня, не более. Это на данный момент. И если в Костомукшу прибудет, допустим, 500 человек, мы их просто не сможем расселить по всем нашим гостиницам и хостелам. Не скажу, что это будет коллапс, но будут большие проблемы с размещением, потому что в один день они границу не пересекут, как бы этого ни хотели.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Тыловой пункт пропуска в приграничную зону

— А по 20–30 человек в день финны пускали всегда или только сейчас начали?

— Сейчас начали. Но есть одна особенность. Если это граждане России или жители города Костомукши, то проблем с пересечением нет. Но как только на КПП прибывают мигранты с Ближнего Востока или Африки, сразу же начинаются вопросы.

— Какие меры были предприняты для обеспечения безопасности в городе?

— Стандартные. На магистральном перекрестке при въезде в город мы выставили наряд полиции, для того чтобы люди, передвигающиеся легально и имеющие все документы, объяснили причину их пребывания именно в приграничном городе. Второе — владельцам гостиничного и ресторанного бизнеса были даны указания обратить особое внимание и сотрудничать с пограничниками, если мигранты появляются в городе и начинают предъявлять какие-то свои требования. А требования могут быть и незаконными. А так жители, можно сказать, и не почувствовали ничего.

— То есть паники в городе не было?

— Нет, но не нужно забывать о соцсетях. Все проезжают, все видят сложившуюся ситуацию. И поэтому ряд негативных высказываний как в адрес органов местного самоуправления, так и в адрес пограничников, конечно, были. Но могу сказать, что они не соответствовали действительности и каких-то массовых недовольств не было.

— Были сообщения, что мигранты у местных жителей велосипеды воруют, дачи вскрывают. Это правда? Были ли обращения по таким случаям в полицию?

— При любой нестандартной ситуации найдутся люди, которые хотят хайпануть и что-то там высказать: у кого-то что-то украли, где-то косо посмотрели на женщину, где-то взломали дачу. Нет, не верьте, такого не было. За всю прошедшую неделю у нас была зарегистрирована всего одна кража велосипеда, и то не доказано, что это сделали мигранты. Праздно шатающихся мигрантов по городу не зафиксировано ни одного.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Продажа велосипедов в магазине города Костомукши

«Вопросы пришлось решать на ходу»

— Что будет после закрытия Финляндией остальных пунктов пропуска?

— Сможем ли мы справиться с наплывом мигрантов, если закроют границы? Я думаю, что да. Но здесь нужно понимать, что речь должна идти не только об ограничительных мерах именно по ситуации, когда человек уже прибывает на границу. Надо информировать лиц, желающих пересечь границу, на ранней стадии: прилетает самолет в Пулково — там уже должны отрабатывать именно пограничники и таможенники, которые встречают мигрантов, и говорить им, что в Карелии все закрыли, нужно искать другие места перехода. Здесь надо работать в комплексе. Когда скапливается большое количество мигрантов именно в приграничье — это недостаток в формах профилактики.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Изменилась ли как-то после наплыва мигрантов жизнь в Костомукше?

— Нет, каких-либо катастрофических последствий для экономики города, туризма, доставки всего необходимого нет. Не стоит драматизировать и нагнетать обстановку. Пока все нормально. Единственное, в чем действительно были трудности, — это в разворачивании пункта обогрева для такого количества людей. Поясняю: определенные планы при развитии ЧС существуют и мы разворачиваем пункты временного размещения граждан. Но они не предусмотрены для такой категории лиц, как мигранты. Есть определенные указы, нормы, требования. И поэтому эти вопросы пришлось решать на ходу, на коленке. Я считаю, что мы справились.

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