Закрытие авиасообщения с Турцией обсудят в оперштабе по борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/845758a2-994d-11eb-8bf1-96000091f725_660.jpg Фото: Z6869 Reinhard Kaufhold/dpa - zentralbild/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вместе с Минтрансом, Роспотребнадзором и Росавиацией обсудит вопрос закрытия авиасообщения с Турцией, чтобы предотвратить распространение в России новых штаммов коронавируса.

Источники в авиационной и туристической отраслях рассказали РБК, что в курсе возможного прекращения полётов в Турцию. Они уже готовятся к введению властями дополнительных мер, направленных на предотвращение новой волны коронавируса, о которых говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мы морально готовимся к «лондонскому варианту»: Турцию закрывают на месяц или вводят 14-дневный карантин для тех, кто вернётся из Турции, — пояснил изданию один из собеседников.

В России в настоящее время выявлено свыше 100 случаев заражения британским штаммом коронавируса и 10 — южноафриканским. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что чаще всего новые разновидности вируса в РФ завозятся именно из Турции.

Как писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил прекратить авиасообщение с Турцией как минимум до спада там заболеваемости COVID-19. В противном случае туристы «завезут заразу» и это приведёт к новой вспышке инфекции в РФ. Он также призвал не ограничиваться Турцией, а прекратить полёты и в другие страны, где фиксируется рост заболеваемости.