Законопроект об удалёнке внесли на рассмотрение Госдумы

https://static.news.ru/photo/88d8dada-afbb-11ea-bca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рассмотрение Госдумы поступил проект закона о регулировании удалённой работы. Его положения дополняют главу 49.1 ТК РФ, которая посвящена труду дистанционных сотрудников.

В документе регламентированы типы удалённой занятости — дистанционная, временная дистанционная и комбинированная. Под первой понимается работа вне места нахождения работодателя, его филиала или представительства, вне стационарного рабочего места, так или иначе находящегося под его контролем. Второй тип удалёнки предполагает временную работу вне стационарного рабочего места, а комбинированный тип — сочетание первого и второго.

В проекте содержатся нормы, касающиеся времени работы и отдыха удалённого сотрудника. В частности, предусмотрено «право быть офлайн» в определённое время и не отвечать на письма и звонки работодателя. Сверхурочная работа сотрудника возможна только с его письменного согласия. Оплачиваться она должна в порядке, установленном трудовым законодательством.

Законопроект содержит также положения о компенсации удалённым работникам расходов, связанных с использованием личного оборудования, программно-технических средств и средств защиты информации.

Документ внесён в Думу группой депутатов во главе с председателями нижней и верхней палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Предполагается, что он будет принят в ходе осенней сессии, а в силу вступит с начала 2021 года, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, по мнению президента Владимира Путина, опыт удалённой работы будет востребован и после пандемии коронавируса. Глава государства отметил, что такой режим работы удобен как для граждан, так и для бизнеса, поэтому его обязательно нужно использовать в дальнейшем.