Законопроект о зарплате для родителей подготовят в Госдуме

https://static.news.ru/photo/cbab3e30-4326-11eb-a41a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что законопроект, который предусмотрит ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет, разработает «Справедливая Россия». По его словам, высказывания по данному вопросу имели серьёзный резонанс.

Шеин в своём Telegram-канале отметил , что инициатива уже поддержана главой думского комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым, членами Общественной палаты РФ и Национальным родительским комитетом.

Депутат напомнил, что инициатива партии о материнском капитале, выдвинутая в середине 2000-х годов, поначалу также казалась нереальной. Между тем во Франции существуют родительские зарплаты и страна решила демографическую проблему, подчеркнул Шеин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 19 декабря Олег Шеин предложил ввести постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам. Он полагает, что данная мера будет способствовать повышению рождаемости. Кроме того, Шеин высказался за регулярные выплаты семьям, которые находятся в трудном финансовом положении.