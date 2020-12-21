Законопроект о зарплате для родителей подготовят в Госдуме

Депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что законопроект, который предусмотрит ежемесячные выплаты семьям детей в возрасте до 18 лет, разработает «Справедливая Россия». По его словам, высказывания по данному вопросу имели серьёзный резонанс.
Шеин в своём Telegram-канале
Депутат напомнил, что инициатива партии о материнском капитале, выдвинутая в середине 2000-х годов, поначалу также казалась нереальной. Между тем во Франции существуют родительские зарплаты и страна решила демографическую проблему, подчеркнул Шеин.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 19 декабря Олег Шеин предложил ввести постоянные выплаты родителям в виде заработной платы мам. Он полагает, что данная мера будет способствовать повышению рождаемости. Кроме того, Шеин высказался за регулярные выплаты семьям, которые находятся в трудном финансовом положении.