Законопроект о выплатах за осложнения после вакцины «потерялся» в Минздраве

Член Совета Федерации Маргарита Павлова рассказала NEWS.ru, почему не был принят её законопроект, который предполагает увеличение выплат людям, пострадавшим из-за осложнений после вакцинации. По её словам, он «потерялся» на этапе получения отзыва Минздрава.

Мы отправляли законопроект на отзыв в Министерство здравоохранения, но ответ там потерялся. Плюс стали говорить о том, что нужно финансово-экономическое обоснование, которое чуть ли не нереально посчитать, — подчеркнула она.

По её словам, аналогичную инициативу вносил депутат Госдумы Николай Николаев. Она также «потерялась» на этапе отзыва Минздрава.

На вопрос о том, могут ли в затягивании принятия документа участвовать лоббисты фармкомпаний, Павлова ответила: «Ну, наверное, не без этого», так как сумму компенсации предполагалось взыскивать с производителей вакцин. Член Совета Федерации уверена, что производитель должен нести какую-то ответственность, так как государство закупает вакцины на бюджетные деньги.

Полная версия интервью с сенатором Маргаритой Павловой будет опубликована на NEWS.ru позже.

В 2000 году выплаты за осложнения после вакцинации были привязаны к минимальному размеру оплаты труда, однако сейчас вместо этой нормы закон содержит фиксированные суммы, максимальная из которых — 30 тысяч рублей, которые выплачивают при смерти пациента.

Ранее государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал опрос, согласно результатам которого более половины россиян положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса и согласны сделать прививку. За вакцинацию высказались 60% респондентов, негативную позицию выразили 22%, нейтрально относятся к процедуре 15%, а ещё 3% затруднились с ответом.