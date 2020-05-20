Законопроект о ввозе подсанкционных товаров внесён в Госдуму

https://static.news.ru/photo/caae5e30-9acb-11ea-9c2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Члены Совета Федерации Сергей Кисляк и Константин Косачев внесли в Государственную думу РФ законопроект, который в случае принятия позволит кабмину давать разрешение на ввоз в страну подсанкционных товаров.

Текст проекта закона 20 мая был опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Согласно документу, правительство сможет разрешать ввоз не только жизненно необходимых товаров, которые не производятся в России, но и продукцию, которую в РФ выпускают, но которая стала дефицитной в силу каких-либо причин, например, чрезвычайного положения.

19 мая сенаторы внесли в Госдуму законопроект о порядке перехода на дистанционное обучение при режиме ЧС, сообщал NEWS.ru.