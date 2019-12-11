https://static.news.ru/photo/e43f1f9e-1b8f-11ea-9e6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/GlobalLookPress

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому в аэропортах могут снова появиться зоны для курения. Об этом сообщил RT.

Законопроект предполагает изменения к закону о курении, предлагающие возврат курительных зон в аэропорты с условием, что стены зоны будут непрозрачными.

Законопроект во втором чтении был рассмотрен 10 декабря, первое чтение состоялось летом 2019 года.

Как сообщал NEWS.ru ранее, 24 октября законопроект о возврате мест для курения в аэропорты был рекомендован ко второму чтению. На этом же заседании было решено отложить вопрос о приравнивании электронных сигарет к обычным. Парламентарии решили, что это сильно изменит смысл законопроекта и, что вопрос должен решаться отдельно.