Законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста внесли в Госдуму

Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Государственную думу законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Соответствующий документ размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Инициатива
Коммунисты уверены, что российской экономике не нужно увеличение числа работников. Они объясняют это ухудшением здоровья граждан предпенсионного возраста, которым приходится работать, что приводит к росту нагрузки на Фонд социального страхования.
С повышением пенсионного возраста несравненно большее число граждан будет обращаться за инвалидностью, — подчеркнули в КПРФ.
Также депутаты отмечают, что повышение пенсионного возраста приведёт к росту безработицы, в том числе среди молодёжи.
В Госдуму регулярно вносятся законопроекты, которые не могут быть приняты даже к первичному рассмотрению — в них допущена элементарная регламентная ошибка. Среди несостоявшихся законов часто встречаются так называемые популистские: альтернативная пенсионная реформа, МРОТ на уровне 25 тысяч рублей, алименты за счёт государства, отмена налогов или введение новых выходных дней. Бывает такое у депутатов всех фракций, но чаще всего у системной оппозиции. Таких заведомо отказных документов с обещаниями кисельных берегов как минимум сотни.
В апреле фракция «Справедливая Россия» уже вносила в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Лидер фракции Сергей Миронов говорил, что повышение возраста выхода на пенсию пролоббировало правительство Дмитрия Медведева. По его словам, это была «очень большая социальная, политическая и экономическая ошибка, которую рано или поздно надо исправлять».