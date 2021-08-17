Законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста внесли в Госдуму

Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесла в Государственную думу законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Соответствующий документ размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициатива направлена на снижение возраста, дающего право на получение пенсии, до 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Авторы считают, что вместо повышения пенсионного возраста в 2018 году стоило совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы.

Коммунисты уверены, что российской экономике не нужно увеличение числа работников. Они объясняют это ухудшением здоровья граждан предпенсионного возраста, которым приходится работать, что приводит к росту нагрузки на Фонд социального страхования.

С повышением пенсионного возраста несравненно большее число граждан будет обращаться за инвалидностью, — подчеркнули в КПРФ.

Также депутаты отмечают, что повышение пенсионного возраста приведёт к росту безработицы, в том числе среди молодёжи.

В Госдуму регулярно вносятся законопроекты, которые не могут быть приняты даже к первичному рассмотрению — в них допущена элементарная регламентная ошибка. Среди несостоявшихся законов часто встречаются так называемые популистские: альтернативная пенсионная реформа, МРОТ на уровне 25 тысяч рублей, алименты за счёт государства, отмена налогов или введение новых выходных дней. Бывает такое у депутатов всех фракций, но чаще всего у системной оппозиции. Таких заведомо отказных документов с обещаниями кисельных берегов как минимум сотни.

В апреле фракция «Справедливая Россия» уже вносила в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Лидер фракции Сергей Миронов говорил, что повышение возраста выхода на пенсию пролоббировало правительство Дмитрия Медведева. По его словам, это была «очень большая социальная, политическая и экономическая ошибка, которую рано или поздно надо исправлять».