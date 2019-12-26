https://static.news.ru/photo/ef6f01f6-27d6-11ea-88d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам. Законопроект, вносящий изменения в КоАП, направлен на рассмотрение в Госдуму. Штраф может составить от 2,5 до 10 тыс. рублей.

Предлагается установить административную ответственность за неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог, — цитирует ТАСС пояснение к законопроекту.

По мнению его авторов, штрафы будут способствовать «внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы» на платных автодорогах и развитию скоростных магистралей.

Как писал NEWS.ru, ранее Минтранс предложил установить штрафы за неоплаченный проезд по платной дороге. Водителям придётся отдать за такое нарушение от 2,5 до 10 тысяч рублей. Штраф за первичное нарушение составит 2,5 тыс. рублей. При повторном нарушении платёжного режима в течение года штраф составит 10 тысяч рублей, хотя оплатить его можно со скидкой. Предполагается, что фиксировать нарушения будут камеры на пунктах взимания платы.