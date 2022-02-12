Законопроект о штрафах за нападение собак внесут в феврале в Госдуму

Рабочая группа Госдумы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными в понедельник, 14 февраля, обсудит поправки в КоАП, касающиеся бездомных животных. Речь идёт об ужесточении ответственности для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с бездомными животными, пишет ТАСС.

В частности, речь идёт о штрафах до 200 тыс. рублей дополнительно к тем штрафам, которые уже приняты в первом чтении.

Ко второму чтению, если поддержат коллеги из рабочей группы, буду вносить штрафы для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными. Это будут крупные штрафы, до 200 тыс. рублей, — пояснил глава рабочей группы, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Если рабочая группа поддержит это предложение, то депутаты будут вносить соответствующие поправки на рассмотрение палаты. Речь идёт о законопроекте, который предполагает ввести штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных и оставление их без владельца до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей для должностных лиц и до 30 тыс. рублей для юрлиц.

По словам Бурматова, должностным лицам будет грозить и уголовная ответственность, если в результате нападения животных был причинён вред людям. Такой же внушительный штраф предлагается установить в отношении владельцев животных за нападение питомцев на людей. Депутат считает, что в данном случае речь может идти не только о домашних животных, но и об обитателях цирков, зоопарков.

Регионы могут получить дополнительные полномочия по указанному закону, в частности, запретить самовыгул, определить собственные правила содержания домашних животных, а также право оставлять животных на дожитие в приютах, а не выпускать в естественную среду, исходя из их популяции.

В отношении неагрессивных животных будет действовать метод ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск в предыдущее место обитания. При этом депутаты намерены определить места, куда будет запрещено выпускать животных из приютов: территории школ, детсадов и прочие, где отловили животное. Также рабочая группа обсудит проект постановления о выделении федеральных средств на строительство приютов и создание системы реагирования на обращения граждан.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снабжать правоохранителей и работников ЖКХ ультразвуковыми отпугивателями для защиты от агрессии бездомных собак. Соответствующее обращение парламентарий направил вице-премьеру Юрию Борисову. В письме он отметил, что в последнее время участились случаи нападения бездомных животных на граждан.