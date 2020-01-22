https://static.news.ru/photo/03a044e2-3d20-11ea-b527-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума в первом чтении приняла проект закона о проверке сотрудников Росгвардии на детекторе лжи.

Отказ от прохождения проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения, — предлагают члены комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией, которые разработали законопроект.

Новая правовая норма может установить «обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии» и «обязанность прохождения проверки с использованием полиграфа для граждан, поступающих на службу (работу) в Росгвардию».

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты Государственной думы РФ рассмотрят законопроект об обязанности сотрудников Росгвардии представляться. Правовую норму внесли на рассмотрение 25 ноября.