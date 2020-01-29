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Законопроект о возможности приобретения SIM-карт мобильного оператора через Интернет с использованием биометрических персональных данных внесён в Госдуму.

Согласно проекту, появится новый способ заключения договоров связи через Интернет с применением технологии обработки биометрических персональных данных.

По словам автора инициативы, заместителя министра цифрового развития Людмилы Боковой, чтобы заключить новый тип договора абонент должен будет установить на смартфон программное обеспечение оператора связи. Через него будет сделаны фотографии паспорта и распознавание страниц документа. Информация будет отправлена оператору в режиме реального времени.

SIM-карта при этом будет заблокирована до внесения сведений об абоненте, полученных через программное обеспечение, в базы данных оператора связи, — рассказала Бокова журналистам ТАСС.

Она подчеркнула, что этот способ позволит заключать договоры связи в любой точке России, а также сократить распространения «серых» sim-карт.

Ранее компания DeviceLock назвала системных администраторов новым каналом утечки информации. По данным исследования, в 2019 года почти 2% инсайдерской информации прошла через IT-специалистов.