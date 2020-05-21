Законопроект о поддержке экономики РФ при пандемии принят во втором чтении

https://static.news.ru/photo/da9a839a-9b53-11ea-9323-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, вносящий изменения в отдельные нормативные акты в целях поддержки российской экономики во время пандемии COVID-19.

Кабмин внёс проект закона в Думу 7 мая. В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является регуляция правоотношений, «возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции».

Как передаёт ТАСС, глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что в подготовке ко второму чтению приняли участие 12 думских комитетов, так как обсуждаемый законопроект «действительно очень большой». Самые важные поправки, предлагаемые в документе, касаются поддержки малого и среднего бизнеса, помощи туристической отрасли, налогов для самозанятых и детских пособий.

Ранее рабочая группа Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях пандемии COVID-19 предложила нарастить объёмы финансовой помощи наиболее уязвимым категориям граждан, писал NEWS.ru.