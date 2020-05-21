Законопроект о поддержке экономики РФ при пандемии принят во втором чтении

Государственная дума РФ во втором чтении приняла законопроект, вносящий изменения в отдельные нормативные акты в целях поддержки российской экономики во время пандемии COVID-19.
Кабмин внёс проект закона в Думу 7 мая. В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является регуляция правоотношений, «возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции».
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Ранее рабочая группа Совфеда по совершенствованию законодательства в условиях пандемии COVID-19 предложила нарастить объёмы финансовой помощи наиболее уязвимым категориям граждан, писал NEWS.ru.
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