https://static.news.ru/photo/a96c1e24-35e0-11ea-b414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, упрощающий процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием маткапитала, поступил на рассмотрение Госдумы.

Документ снижает риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, благодаря чему они сразу могут устанавливать пониженные ставки по кредитам. Проект также защищает интересы заёмщика и ребёнка, наделяя его долей в собственности при окончательной выплате кредита.

Законопроект внесла в Думу заместитель её председателя Ирина Яровая. Она отметила, что документ делает обязательным указание в реестре прав на недвижимость об использовании маткапитала. Это позволит отслеживать соблюдение прав несовершеннолетних на недвижимость.

Депутат добавила, что закон позволит семьям, которые получают соцподдержку от государства, снизить свои затраты на обслуживание ипотеки, сообщает АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что ставки по ипотечным кредитам могут снизиться на 0,2–0,3% в 2020 году. По мнению экспертов, это станет следствием дальнейшего снижения ЦБ ключевой ставки до 6%.