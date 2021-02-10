Законопроект о квоте на социальную рекламу в Сети внесли в Госдуму

https://static.news.ru/photo/f812a558-6bd0-11eb-a24f-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном внесла в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предлагается ввести обязательную квоту в 5% на размещение социальной рекламы в Интернете.

Аналогичные нормы уже действуют для рекламных материалов на телевидении и уличных баннеров, однако в Сети размещение социальной рекламы фактически регулируется только владельцами площадок.

Социальная реклама должна составлять до 5% площадей или времени, отведённого для распространения рекламы. Формально такая обязанность уже существует и для интернет-компаний. На практике норма о квоте на соцрекламу действует [только] для ТВ и уличных щитов из-за сложности измерения рекламы в Интернете. Этим законопроектом мы предложили распространить требование на все площадки, — объяснил РИА Новости Хинштейн.

В законопроекте предусматривается создание системы мониторинга сетевых ресурсов и единого оператора размещения социальной рекламы. Право назначать некоммерческую организацию — оператора рекламного пространства может получить Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Альтштейн отметил, что законопроект в случае принятия на первом этапе затронет компании с крупнейшими рекламными системами на рынке — такие как «Яндекс», Google или Rambler.

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