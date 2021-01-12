Законопроект о компенсации при «незаконном лишении свободы» внесён в ГД

https://static.news.ru/photo/e24cc43c-54de-11eb-b285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуму внесён законопроект о дополнительных основаниях для компенсации за незаконное лишение свободы. Он подготовлен депутатом от «Единой России» Натальей Костенко.

Автор закона предлагает компенсировать моральный вред за незаконное лишение свободы, в частности задержание на срок до 48 часов. Сейчас компенсация морального вреда осуществляется в случаях, когда вред причинён гражданину в результате его «незаконного осуждения», «незаконного привлечения к уголовной ответственности» и ряде других случаев.

Вместе с тем даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции РФ. Этому корреспондирует и статья 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, — цитирует РИА Новости пояснительную записку.

По мнению Костенко, именно кратковременное ограничение свободы наиболее сильно посягает на права человека. Соответственно, гражданин должен иметь право на компенсацию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство юстиции РФ пересмотрит структуру учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), так как многие из них стали неэффективными из-за уменьшения общего числа заключённых. Глава министерства Константин Чуйченко рассказал, что Минюст совместно с ФСИН занимается разработкой схемы учреждений уголовного-исполнительной системы, которая позволит оптимизировать более 100 исправительных учреждений.