В Москве стартовали продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Однако очередь перед фирменным сетевым магазином Apple в центре столицы не превысила 20 человек.

Большая часть новых устройств в этот раз была зарезервирована по предзаказам, чем и объясняется небольшой размер очереди перед магазином, — цитирует агентство RNS пресс-секретаря re:Store Людмилу Семушину. По её словам,...