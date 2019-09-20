Проект закона об обеспечении горячим питанием школьников младших классов внесли на рассмотрение спикеры обеих палат российского парламента, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Об этом сообщил сам Володин.

Руководители всех парламентских фракций выступили авторами инициативы, передаёт ТАСС. Документ вводит понятие «здоровое питание», пояснил спикер ГД.

Закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное — безопасного питания учащихся младших классов, — сказал Володин.

Согласно нормам проекта закона, «обязательность обеспечения школьников горячим питанием» чётко определена. Володин назвал здоровье детей — приоритетом для родителей и для государства.

Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием, — подчеркнул спикер.

Он также заметил, что «идея была поддержана президентом России и правительством РФ».

Ранее в пресс-службе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой сообщили, что законопроект поддержало правительство, но с учётом замечаний, писал News.ru.

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