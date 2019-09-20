Проект закона об обеспечении горячим питанием школьников младших классов внесли на рассмотрение спикеры обеих палат российского парламента, Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Об этом сообщил сам Володин.
Руководители всех парламентских фракций выступили авторами инициативы, передаёт
Закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного, а главное — безопасного питания учащихся младших классов, — сказал Володин.
Согласно нормам проекта закона, «обязательность обеспечения школьников горячим питанием» чётко определена. Володин назвал здоровье детей — приоритетом для родителей и для государства.
Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием, — подчеркнул спикер.
Он также заметил, что «идея была поддержана президентом России и правительством РФ».
Ранее в пресс-службе вице-спикера Госдумы Ирины Яровой сообщили, что законопроект поддержало правительство, но с учётом замечаний, писал News.ru.