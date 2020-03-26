https://static.news.ru/photo/907b1fa0-6e98-11ea-8b88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Законопроект, предусматривающий применение телемедицинских технологий для осмотра пациентов во время эпидемий, внесён на рассмотрение Госдумы.

Документ подготовлен группой парламентариев во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным и вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.

Авторы проекта пояснили, что в настоящее время законодательство допускает использование телемедицинских технологий только для консультаций по вопросам профилактики, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента, а также принятия решения об очном приёме. Согласно разработанному депутатами документу, указанные технологии могут быть применены в условиях чрезвычайной ситуации и при угрозе распространения опасного для окружающих заболевания, сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, в России за минувшие сутки выявлено 163 случая заражения коронавирусом, а всего зафиксировано 658 случаев в 55 регионах. Число выздоровевших составляет 29 человек.

В мире количество заразившихся превышает 424 тысячи человек. Жертвами заболевания стали 18,9 тысячи, выздоровели более 109 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что во Владимире врачи скорой помощи отказались работать без спецкостюмов. По их словам, начальство считает достаточным использование хирургических костюмов, но они не могут защитить от коронавируса.