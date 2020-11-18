Законопроект о частных детективах внесут на рассмотрение в Госдуму

Законопроект о частных сыскных агентствах готов к вынесению на рассмотрение в Госдуму. Его принятие позволит значительно расширить права частных сыщиков и сферу их деятельности.
Сыщиков предлагается наделить правом не только вести розыск пропавших людей, но и должников. Новый закон позволит детективам пользоваться данными различных ведомств, включая ФСБ и МВД, чтобы можно было получать информацию по запросу,
На сегодня частные детективы работают в рамках закона от 1992 года, который уравнивает их с частными охранниками. И в этом нормативном акте даже нет понятия «детективная организация». Самостоятельно действовать такие частники могут только после того, как поставят в известность суд и следствие.
На данный момент в России зарегистрировано около тысячи частных сыщиков. Новый закон позволит не только расширить их полномочия, но и изменить скептическое отношение со стороны коллег из официальных правоохранительных органов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России набирают популярность детективные агентства и частные сыщики. Больше всего лиц, работающих в этой области, зарегистрировано в Москве (132) и Подмосковье (77).