Законопроект о частных детективах внесут на рассмотрение в Госдуму

https://static.news.ru/photo/41246cd4-2948-11eb-a381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Законопроект о частных сыскных агентствах готов к вынесению на рассмотрение в Госдуму. Его принятие позволит значительно расширить права частных сыщиков и сферу их деятельности.

Сыщиков предлагается наделить правом не только вести розыск пропавших людей, но и должников. Новый закон позволит детективам пользоваться данными различных ведомств, включая ФСБ и МВД, чтобы можно было получать информацию по запросу, пишут «Известия».

На сегодня частные детективы работают в рамках закона от 1992 года, который уравнивает их с частными охранниками. И в этом нормативном акте даже нет понятия «детективная организация». Самостоятельно действовать такие частники могут только после того, как поставят в известность суд и следствие.

На данный момент в России зарегистрировано около тысячи частных сыщиков. Новый закон позволит не только расширить их полномочия, но и изменить скептическое отношение со стороны коллег из официальных правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России набирают популярность детективные агентства и частные сыщики. Больше всего лиц, работающих в этой области, зарегистрировано в Москве (132) и Подмосковье (77).