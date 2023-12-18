Рогов: киевский план Б закончится бегством Зеленского и его команды

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

План Б, к которому намерены перейти украинские власти в случае отсутствия западной помощи, закончится бегством президента страны Владимира Зеленского и его соратников, заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его мнению, именно это означает буква «Б» в плане Киева.

Так называемый украинский план Б закончится для преступной команды Зеленского бегством из страны и банкротством обескровленной и разграбленной ими же Украины, — сказал Рогов.

О возможном переходе к плану Б в начале 2024 года ранее заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко. Он отметил, что в этом случае придется обращаться к внутренним заимствованиям. В то же время чиновник добавил, что у него нет сомнений в поступлении средств от зарубежных партнеров Киева.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал план Б Киева заведомо провальным и предложил украинским властям в случае прекращения западной финансовой поддержки переходить к плану Г. По его словам, этот сценарий для Зеленского имеет лишь один исход — «грести из Украины и оставить в покое украинский народ».