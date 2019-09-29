https://static.news.ru/photo/f02af1d2-e2de-11e9-ba5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Владимир Путин подписал закон о стимулировании гражданской авиации в РФ. Документ в том числе предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе в страну летательных аппаратов, которые подлежат регистрации в Российском открытом реестре судов.

Согласно закону, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации , от НДС также освобождаются авиадвигатели, запчасти и комплектующие для гражданских самолётов и вертолётов, опытные образцы и их части, необходимые для проведения разработки, создания и испытания гражданских воздушных судов и авиационных двигателей, а также печатные издания.

Условием для применения данной льготы является регистрация воздушных судов в государственном реестре в течение 90 календарных дней с момента ввоза в РФ. По истечении этого срока НДС придётся уплатить.

Как писал News.ru, ранее Путин подписал федеральный закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс.