Президент Владимир Путин подписал закон о стимулировании гражданской авиации в РФ. Документ в том числе предусматривает освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе в страну летательных аппаратов, которые подлежат регистрации в Российском открытом реестре судов.
Согласно закону, текст которого опубликован на официальном
Условием для применения данной льготы является регистрация воздушных судов в государственном реестре в течение 90 календарных дней с момента ввоза в РФ. По истечении этого срока НДС придётся уплатить.
Как писал News.ru, ранее Путин подписал федеральный закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений. Документ вносит поправки в Налоговый кодекс.