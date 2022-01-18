Закон об отмене «коммуналки» для ветеранов назвали несвоевременным

Закон об отмене коммунальных платежей для ветеранов Великой Отечественной войны нужно было принять ещё 10 лет назад, заявил представитель Общественной комиссии по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Павел Золотарёв изданию Pravda.Ru. Если это сделают сейчас, бюджет не сильно пострадает, так как ветеранов осталось совсем мало и быстро становится ещё меньше, считает он.

Ветеранов осталось уже — по пальцам пересчитать... С каждым днём их всё меньше и меньше. Так что особо на бюджет вряд ли это повлияет — отмена коммунальных платежей. Если по справедливости, то да, он должен лет 10 минимум действовать хотя бы, — сказал Золотарёв.

Законопроект, предлагающий освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от коммунальных платежей, был внесён на рассмотрение в Госдуму. Авторы документа — председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутаты от ЛДПР. Согласно предварительным расчётам, на это будет потрачено из федерального бюджета 575 млн рулей.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев объяснил, почему для ветеранов в России предусмотрена меньшая выплата, чем для ветеранов в бывших советских республиках Средней Азии. По его словам, денежные пособия ветеранам в них ограничиваются разовыми выплатами, а в России существует развитая программа социальных гарантий.