Закон об отмене «коммуналки» для ветеранов назвали несвоевременным

Закон об отмене «коммуналки» для ветеранов назвали несвоевременнымОбщественник Золотарёв: закон об отмене «коммуналки» для ветеранов нужен был 10 лет назад
Ветеранов осталось уже — по пальцам пересчитать... С каждым днём их всё меньше и меньше. Так что особо на бюджет вряд ли это повлияет — отмена коммунальных платежей. Если по справедливости, то да, он должен лет 10 минимум действовать хотя бы, — сказал Золотарёв.
Законопроект, предлагающий освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от коммунальных платежей, был внесён на рассмотрение в Госдуму. Авторы документа — председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутаты от ЛДПР. Согласно предварительным расчётам, на это будет потрачено из федерального бюджета 575 млн рулей.
Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев объяснил, почему для ветеранов в России предусмотрена меньшая выплата, чем для ветеранов в бывших советских республиках Средней Азии. По его словам, денежные пособия ветеранам в них ограничиваются разовыми выплатами, а в России существует развитая программа социальных гарантий.