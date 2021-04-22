Закон о запрете двойного гражданства для чиновников одобрили в Совфеде

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий российским государственным и муниципальным служащим иметь гражданство другого государства или вид на жительство за пределами страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Действие документа распространяется на дипломатов, региональных законодателей и руководителей субъектов, сотрудников СКР, МВД, ФСИН, МЧС, СВР, таможенников, главу ЦБ РФ и его заместителей, военнослужащих и росгвардейцев, а также на членов общественных наблюдательных комиссий.
Закон
После одобрения Совфедом нормативный акт направлен на подпись президенту Владимиру Путину.
Как сообщалось ранее, документ был внесён в Госдуму главой государства. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил распространить его действие на помощников депутатов. Дума приняла закон 20 апреля.