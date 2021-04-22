Закон о запрете двойного гражданства для чиновников одобрили в Совфеде

https://static.news.ru/photo/1f44ebb0-a40f-11eb-9ef2-96000091f725_660.jpg Фото: council.gov.ru

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий российским государственным и муниципальным служащим иметь гражданство другого государства или вид на жительство за пределами страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Действие документа распространяется на дипломатов, региональных законодателей и руководителей субъектов, сотрудников СКР, МВД, ФСИН, МЧС, СВР, таможенников, главу ЦБ РФ и его заместителей, военнослужащих и росгвардейцев, а также на членов общественных наблюдательных комиссий.

Закон обязывает госслужащих сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного документа, который подтверждает право на проживание за границей. Чиновники, не подтвердившие отсутствие у них иностранного гражданства или вида на жительства спустя полгода после вступления запрета в силу, будут уволены.

После одобрения Совфедом нормативный акт направлен на подпись президенту Владимиру Путину.

Как сообщалось ранее, документ был внесён в Госдуму главой государства. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил распространить его действие на помощников депутатов. Дума приняла закон 20 апреля.