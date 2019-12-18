Глава комитета Совфеда РФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что законопроект о возрождении в России системы вытрезвителей будет принят в весеннюю сессию 2020 года. Сенатор является автором этого документа.
Рязанский уточнил, что инициатива в ближайшее время будет дорабатываться с депутатами Госдумы до второго чтения, а в весеннюю парламентскую сессию 2020 года уже ожидается подписание закона президентом,
Законопроект предусматривает создание системы вытрезвителей на основе муниципально-частного партнёрства. Это даст возможность переложить обязанности по оплате услуг учреждения на доставленных туда граждан. Правительство РФ поддержало инициативу с учётом замечаний. В частности, кабмин попросил уточнить правовые основания для направления граждан в вытрезвители.
В ноябре, как сообщал NEWS.ru, законопроект о возрождении системы вытрезвителей успешно прошёл первое чтение в Государственной думе.
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