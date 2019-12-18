https://static.news.ru/photo/467614e8-217a-11ea-aa96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава комитета Совфеда РФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что законопроект о возрождении в России системы вытрезвителей будет принят в весеннюю сессию 2020 года. Сенатор является автором этого документа.

Рязанский уточнил, что инициатива в ближайшее время будет дорабатываться с депутатами Госдумы до второго чтения, а в весеннюю парламентскую сессию 2020 года уже ожидается подписание закона президентом, передаёт ТАСС. Указанный период для Государственной думы продлится с 9 января до 2 августа, для Совета Федерации — с 22 января по 24 июля.

Законопроект предусматривает создание системы вытрезвителей на основе муниципально-частного партнёрства. Это даст возможность переложить обязанности по оплате услуг учреждения на доставленных туда граждан. Правительство РФ поддержало инициативу с учётом замечаний. В частности, кабмин попросил уточнить правовые основания для направления граждан в вытрезвители.

В ноябре, как сообщал NEWS.ru, законопроект о возрождении системы вытрезвителей успешно прошёл первое чтение в Государственной думе.