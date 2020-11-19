Закон о мерах против YouTube и Facebook сравнили с блокировкой Telegram

https://static.news.ru/photo/fc9157d8-2a52-11eb-be75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв заявил, что закон об ответных мерах в отношении сетевых ресурсов, ограничивающих доступ к материалам российских СМИ, может побудить технологические корпорации к переговорам.

Насчёт блокировки я как-то сомневаюсь, но я не специалист в интернет-технологиях, тем не менее вспоминается попытка блокировки Telegram, а сейчас и у Роскомнадзора есть свой Telegram-канал, — отметил Соловьёв в беседе с «Интерфаксом».

Глава СЖР напомнил, что попытка повлиять на политику крупных компаний может быть удачной, в частности, это удаётся КНР. Пекин блокирует некоторые ресурсы и позволяет работать другим, при этом такие компании как Google или Facebook «идут на уступки, идут на общение». Соловьёв подчеркнул, что не призывает копировать в России китайскую модель регулирования Интернета.

Он рассказал, что в комиссии по свободе слова и правам журналистов Совета при президенте по правам человека проанализировали вопрос политики цензуры, проводимой интернет-гигантами, и пришли к выводу, что такое явление характерно не только для России, но и для остальных стран мира.

Притом что они работают с территории США, где одним из самых святых постулатов является Первая поправка к Конституции о свободе слова, тем не менее во многих странах мира, в том числе и в России, эти интернет-гиганты откровенно свободу слова нарушают, — подчеркнул Соловьёв.

Глава СЖР предложил альтернативный метод влияния на крупные компании. По его мнению, можно рассмотреть вопрос замедления трафика для тех ресурсов, которые позволяют себе цензуру по политическим мотивам.

Как писал NEWS.ru, 19 ноября группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату проект закона о возможности Роскомнадзора заблокировать сетевые ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Инициатива подразумевает появление статуса «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Генпрокурор, согласуя с МИД РФ, сможет присваивать подобный статус владельцу портала, допустившего в том числе дискриминацию в отношении публикаций отечественных СМИ. Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-платформе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или её граждан».