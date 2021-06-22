Закон о льготах для многодетных семей предложили принять в России

Уполномоченный по правам детей в России Анна Кузнецова сообщила, что в стране до сих пор нет единого определения многодетной семьи, из-за чего в разных регионах они могут получать разную помощь и претендовать на разные льготы. В беседе с «Известиями» омбудсмен подчеркнула, что в 2021 году в РФ около 1,98 млн многодетных семей, в которых воспитывают более 6,5 млн детей (21,5% от всего числа детей в стране).

Любая семья, вне зависимости от того, является она многодетной или нет, должна иметь определённый перечень гарантий на всей территории Российской Федерации, — отметила Кузнецова.

Она предложила принять закон, в котором бы чётко прописывался статус многодетной семьи, льготы и выплаты, на которые она имеет право. Например, Кузнецова высказалась за то, чтобы годы, проведённые матерью в уходе за ребёнком, учитывались в трудовом стаже.

Также она предлагает установить декретные выплаты для бабушек и дедушек, которые могут сидеть с маленькими детьми. Кроме того, льготы должны быть предусмотрены в налогообложении, считает Кузнецова, например, обнуление НДФЛ для семей, которые приобрели жильё.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ввести льготы семьям с двумя и более детьми при смене жилья. В частности, глава государства видит смысл в том, чтобы освободить их от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой.