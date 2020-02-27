https://static.news.ru/photo/66cecad2-5974-11ea-9287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законодатели Башкирии утвердили законопроект о денежной компенсации многодетным семьям, которую те могут получить вместо земельного участка. Таким образом, люди смогут сами выбрать — взять деньги или дождаться своей очереди на надел.

Такая мера связана с тем, что жители региона годами стоят в очередь на выделение земли, однако её на всех не хватает. Особенно остро проблема стоит в городах, передаёт РБК. Теперь каждый сможет воспользоваться альтернативным вариантом.

Сумма компенсации в законопроекте обозначена в 250 тысяч рублей. Однако депутаты не сразу пришли к согласию о форме выплаты. Изначально звучали предложения выдавать не деньги, а сертификаты. Но в конечном итоге остановились на «живых» выплатах.

Законопроект вступит в силу после подписания главой региона.

На начало 2020 года в Башкирии в очереди на получение бесплатного земельного участка стоят более 13 тысяч семей, а также около 3,5 тысячи семей с детьми-инвалидами. По прогнозам, предпочесть участку денежную выплату решат до 50% очередников.

Ранее Госсовет Удмуртии отозвал законопроект о возможности досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов. Как писал NEWS.ru, депутаты решили доработать документ, потому что установить понятие «многодетный отец», по их словам, оказалось труднее, чем «многодетная мать».