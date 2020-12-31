Закон о дистанционной работе вступил в силу

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С 1 января в России вступил в силу закон, который вводит в Трудовой кодекс понятие дистанционной (удалённой) работы. Нормативный акт был принят Госдумой в ноябре и подписан президентом Владимиром Путиным 8 декабря 2020 года.

Документ определяет дистанционную работу как выполнение трудовых обязанностей вне помещений работодателя с использованием Интернета для взаимодействия с ним. Она может быть постоянной и временной. Продолжительность временной удалённой работы не должна превышать шести месяцев. Закон также предусматривает возможность комбинированной дистанционной работы — совмещение выполнения трудовых обязанностей на рабочем месте и удалёнки.

Положения о дистанционной работе могут содержаться в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. Там же прописываются условия обеспечения работника необходимым оборудованием и программным обеспечением, а также возмещения сопутствующих расходов, сообщает «Интерфакс».

В законе отмечено, что работодатель может переводить сотрудника на дистанционную работу без его согласия в случае чрезвычайной ситуации. Перевод должен быть обоснован распоряжением федеральных или местных властей.

В Трудовом кодексе также содержится норма, согласно которой переведённому на удалёнку работнику не может быть снижена зарплата, в том числе когда такой перевод является внеплановым.

Ранее NEWS.ru писал, что с апреля 2020 года число россиян, желающих полностью перейти на удалённый режим работы, удвоилось: тогда удалёнка понравилась 19% граждан, а в декабре работать из дома хотели уже 41% сотрудников. Более трети опрошенных сотрудников (36%) уверены, что дома они работают более эффективно.