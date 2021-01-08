Заключённый с помощью мобильника выманил у россиян 30 млн рублей

https://static.news.ru/photo/f35a7b1c-53de-11eb-a7c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Заключённый колонии в Рязанской области похитил у доверчивых россиян десятки миллионов рублей. О выявленном мошеннике рассказал руководитель управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры РФ Владимир Макаров.

Он отметил, что это лишь один из примеров последствий незаконного использования мобильной связи в местах лишения свободы.

Один из осуждённых, отбывая наказание в исправительной колонии в Рязанской области, с использованием телефона сотовой связи путём обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами граждан в размере около 30 млн рублей, — цитирует Макарова ТАСС.

Он добавил, что только в 2019 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) было изъято 54,7 тысячи мобильных телефонов, а за первое полугодие 2020 года — 22 тысячи. Он уточнил, что многие телефоны обнаружены при попытках их доставки, но примерно треть — порядка 35% — у самих заключённых.

При этом используются девайсы не только для мошенничества. Например, в Вологодской области среди многочисленных фактов использования осуждёнными мобильных телефонов выявлены случаи, когда заключённые систематически выкладывали в Сеть видеоролики, пропагандирующие тюремную субкультуру.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что принимаемые Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) меры по борьбе с наличием мобильных телефонов «не всегда достаточно эффективны». В связи с этим Генпрокуратура поддерживает внесённый в Госдуму проект закона, который позволит руководителям территориальных органов ФСИН требовать от операторов связи прекращать обслуживание номеров, используемых на территории колоний.

В то же время, подчеркнул Макаров, ведомство намерено требовать от соответствующих служб и должностных лиц УИС принятия эффективных мер по обеспечению в полном объёме режимных требований в колониях.

Ранее NEWS.ru писал, что телефонные мошенники и онлайн-аферисты в 2020 году получили от россиян в общей сложности около 150 млрд рублей.