Заключённый сбежал из колонии под Омском

Из колонии-поселения в Омской области сбежал заключённый, сообщается на сайте местного УФСИН. По информации Telegram-каналов, он отбывал наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В сообщении управления говорится , что отсутствие зэка обнаружили 12 сентября в ходе плановой проверки. Заключённый содержался в ИК-6 региона, но в 2019 году ему заменили вид наказания и этапировали в другое учреждение.

Там отметили, что в колониях-поселениях осуждённые находятся без охраны, свободно передвигаются по поселению, могут двигаться вне учреждения после получения разрешения администрации, пользуются деньгами, а также могут носить гражданскую одежду.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора сбежали пятеро заключённых: Александр Мавриди, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. В настоящее время четверо из пяти сбежавших из изолятора заключённых задержаны. Розыск организатора побега Александра Мавриди продолжается.

12 августа двух сотрудников ИВС в Истре обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, один из дежурных умышленно отключил камеры в коридоре изолятора, а затем оба сотрудника покинули пост и ушли спать. Они же и оставили открытыми «кормушки» — окна на двери камер для передачи еды. После этого работы лишились пять полицейских.