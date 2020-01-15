В Чувашии заключённые колонии № 9 приняли участие в конкурсе «Снежные фантазии». Одной из работ стала статуя Свободы, слепленная полностью из снега.
Конкурс прошёл в период новогодних праздников. Осуждённые заранее разработали макеты фигур и их расположение,
Среди творческих работ также были собака с будкой и композиция на тему Рождества Христова.
В декабре на фасаде одного из торговых центров Санкт-Петербурга была установлена статуя императора Октавиана Августа. Пользователи Сети заметили, что его лицо похоже на российского президента Владимира Путина, писал NEWS.ru.
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