Фото: 21.fsin.su

В Чувашии заключённые колонии № 9 приняли участие в конкурсе «Снежные фантазии». Одной из работ стала статуя Свободы, слепленная полностью из снега.

Конкурс прошёл в период новогодних праздников. Осуждённые заранее разработали макеты фигур и их расположение, рассказали в пресс-службе УФСИН по Чувашии.

Среди творческих работ также были собака с будкой и композиция на тему Рождества Христова.

В декабре на фасаде одного из торговых центров Санкт-Петербурга была установлена статуя императора Октавиана Августа. Пользователи Сети заметили, что его лицо похоже на российского президента Владимира Путина, писал NEWS.ru.

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