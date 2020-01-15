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Президент России Владимир Путин предложил доплачивать классным руководителям в школах с 1 сентября. Об этом глава государства заявил во время оглашения послания Федеральному собранию.

Считаю необходимым с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей из средств федерального бюджета, — сказал Путин. По его словам, эта категория педагогов...