Заключённые сбежали из колонии в Уфе

Двое заключённых сбежали из колонии-поселения № 9 в Уфе. Сейчас их разыскивают правоохранительные органы. Об этом говорится на сайте местного УФСИН.

По данным ведомства, Сергей Чирков и Сергей Камардин самовольно покинули учреждение.

Один из них до заключения проживал в Уфе, другой — в Мелеузе. Камардин в 2016 году получил семь лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности. По данным суда, он подрался со знакомым во время употребления спиртного, после чего пострадавший умер в больнице. Чирков избил скалкой тёщу, она получила черепно-мозговую травму. За это ему в 2018 году назначили шесть лет лишения свободы.

15 сентября 43-летний Александр Новиков сбежал из колонии в Тюмени. Он был осуждён в 2000 году на 23 года за убийство, вымогательство, кражу и незаконный сбыт огнестрельного оружия.

Ранее из колонии-поселения в Омской области также сбежал заключённый, который отбывал наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Отсутствие зэка обнаружили 12 сентября в ходе плановой проверки. Заключённый содержался в ИК-6 региона, но в 2019 году ему заменили вид наказания и этапировали в другое учреждение.