Заключённые под видом благотворителей похищали деньги

https://static.news.ru/photo/0fe764a8-c04f-11ea-a8c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские установили мошенников, отбывающих наказание в колонии, которые похищали деньги у родителей больных детей под видом благотворительности, сообщило ТАСС.

Как рассказала агентству официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, расследование началось после заявления жителя столицы о том, что у него похитили 500 тысяч рублей. Он рассказал, что его трехлетняя дочь страдает онкологическим заболеванием, с целью привлечения средств для ее лечения были размещены объявления в СМИ.

Этой информацией воспользовались злоумышленники, которые позвонили москвичу и предложили оказать благотворительную помощь в размере 18 млн рублей. При этом они попросили у него миллион рублей якобы для того, чтобы минимизировать свои затраты. Тот согласился и отправил половину суммы.

Но когда незнакомец попросил отправить ещё денег на номер мобильного телефона якобы для оплаты комиссии за перевод, он (потерпевший — прим. NEWS.ru) понял, что стал жертвой обмана, — говорится в сообщении пресс-службы

Она добавила, что по аналогичной схеме похитили 500 тысяч рублей у жителей Северной Осетии, родителей другого тяжелобольного ребенка. При этом полиция и служба безопасности ПАО «Сбербанк» быстро заблокировали счета, куда уходили деньги.

Отмечается, что оперативники быстро вышли на след мошенников, которые, как оказалось, отбывают наказание в исправительной колонии в Оренбургской области. Деньги переводились на счета соучастников, находившихся на воле в городе Орске.

Как писал NEWS.ru, актёр театра и кино Игорь Ясулович лишился крупной суммы денег из-за ушлых мошенников. Те действовали по классической схеме: под видом убедительной легенды выведали у народного артиста РФ данные его банковских карт.