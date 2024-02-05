Заключенная рассказала о сексе и оргиях в женской тюрьме

Фото: Jim West/imageBROKER/Global Look Press

Женщины-заключенные занимаются сексом куда чаще, чем можно было бы ожидать, призналась в подкасте Bird Calls Live американка Джейми Берджес, отбывающая наказание в США. По ее словам, которые приводит издание The Sun, заключенные устраивают оргии и активно пользуются секс-игрушками.

Самое безумное, что я видела, — это буквально оргия в камере на пятерых, — рассказывает она.

Большим спросом, отмечает она, за решеткой пользуются секс-игрушки. Чаще всего их женщины делают сами из подручных средств. Это могут быть эластичные бинты, латексные перчатки и другое. При этом в камеры иногда удается пронести и настоящие игрушки, говорит она. Однако их рано или поздно находят и конфисковывают.

Ранее американка Тони Лара призналась, что отказалась от алкоголя и начала получать яркие оргазмы без лишних усилий. По словам женщины, раньше она употребляла спиртное перед свиданиями и близостью из-за волнения, однако в один момент решила отказаться от подобных напитков и обнаружила, что ее сексуальная жизнь стала ярче.

Кроме того, сообщалось, что жительница Британии вместе с мужем согласилась на секс втроем, но в постели супруг практически полностью переключился на новую партнершу. Несмотря на все извинения, она так и не смогла простить мужчину.