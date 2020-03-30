https://static.news.ru/photo/ce1d2c9c-71f7-11ea-b06b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект по совершенствованию выполнения комплексных кадастровых работ. Законопроект позволит гражданам и юридическим лицам самостоятельно заказывать проведение комплексных кадастровых работ для своей недвижимости. Это приведёт к экономии денежных средств граждан, устранению ошибок о местоположении границ земельных участков и снижению земельных споров.

В связи с запросом со стороны землевладельцев и садоводов Росреестром разработан законопроект по совершенствованию выполнения комплексных кадастровых работ.

Такие работы позволяют на основании одного документа и одной процедуры описать все земельные участки с домами на них на определённой территории и внести необходимые сведения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В действующей редакции федерального закона «О кадастровой деятельности» комплексные кадастровые работы могут проводиться только по заказу муниципальных властей на тех территориях, которые интересны муниципалитетам. Органы местного самоуправления не всегда выбирают территории СНТ для проведения таких работ. Поэтому владельцы загородной недвижимости вынуждены заказывать обычные кадастровые работы, которые в 10 раз дороже.

В частности, стоимость обычных кадастровых работ, к примеру, за типичный участок в 6 соток составляет около 10–15 тысяч рублей в зависимости от региона, в то время как средняя стоимость комплексных работ в расчёте на один земельный участок — 1200 рублей.

При этом, заказав индивидуально работы по своему участку, собственник зачастую впоследствии выясняет, что ошибки есть в описании границ соседних земельных участков. Таким образом, чтобы уточнить границы своего участка, садоводу приходится оплачивать работы и за соседей.

Законопроект позволит выступать заказчиками комплексных кадастровых работ юридическим или физическим лицам, в том числе членам потребительского кооператива или товарищества собственников недвижимости. Так, например, комплексные кадастровые работы можно будет проводить на территории СНТ или коттеджного посёлка сразу для всех объектов. Для этого достаточно общего решения граждан, проживающих в посёлке. Тогда муниципалитет организует работу согласительной комиссии, которая будет рассматривать итоговый документ — карту-план территории.

Ранее News.ru сообщал, что Кадастровая палата запустила новый сайт с режимом одного онлайн-окна.