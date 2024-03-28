«Была депрессия»: коллега о мужчине, организовавшем собственное убийство Коллега организовавшего свое убийство мужчины рассказал о его депрессии

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В Сыктывкаре молодой мужчина договорился со знакомым, что тот убьет его. Как рассказал NEWS.ru коллега погибшего, у 25-летнего Никиты была затяжная депрессия из-за травмы руки и это могло вынудить его пойти на такой шаг.

Парня звали Никита, он мой коллега, работали вместе на фанерном заводе. В октябре 2023 года он получил серьезную травму руки, с тех пор на больничном, недавно только сняли спицы. Никита внешне был очень щупленький, худощавый. В социальных сетях его нет, он был очень скрытным и молчаливым. Я думаю, что у него была тяжелая депрессия на фоне травмы, переломов было множество, — сообщил рабочий.

Он добавил, что мать погибшего собиралась вечером на работу, когда к ней пришли следователи и сообщили, что сын хотел совершить парное самоубийство, но в итоге погиб он один. 20-летний Павел из Томской области, убив Никиту, не смог совершить задуманное и сдался полиции.

Ей же Никита сказал, что идет к друзьям на ночёвку. Мать ничего не знала, — резюмировал коллега.

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