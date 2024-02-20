«Зайдет классно»: автоэксперт оценил подарок Путина Ким Чен Ыну Автоэксперт Зенкевич: подаренный Ким Чен Ыну Aurus является достойной машиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль марки Aurus, который президент России Владимир Путин подарил главе КНДР Ким Чен Ыну, является хорошей и достойной машиной, учитывая короткий срок разработки и качество исполнения, заявил NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. По его мнению, северокорейскому лидеру подарок «зайдет классно».

Машина хорошая, если мы берем совокупность времени разработки и качество исполнения. Конечно, хочется кое-где подтянуть, но в целом это достойный автомобиль. Поэтому Ким Чен Ыну такая машина зайдет классно. Уж точно однозначно лучше китайской «Хунцы» (Hongqi), — считает Зенкевич.

Автоэксперт напомнил, что во времена СССР за разработку такого автомобиля давали звание Героя Социалистического Труда. Зенкевич считает неправильным, что работавший над созданием Aurus коллектив до сих пор не наградили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства подарил Ким Чен Ыну автомобиль марки Aurus. Информацию о передаче машины также подтвердили в Центральном телеграфном агентстве Кореи. Отмечается, что автомобиль передали 18 февраля сестре лидера КНДР, заместителю заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон. Она назвала этот жест со стороны России «свидетельством особых дружеских отношений».