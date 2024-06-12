«Заинтересованных много»: Грузии прочат возвращение партнерства с Россией Политолог Бовт допустил, что РФ и Грузия могут восстановить партнерские связи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналист и политолог Георгий Бовт в комментарии Telegram-каналу BRIEF допустил, что Грузия и Россия могут восстановить партнерские связи. Однако для Тбилиси, как подчеркнул эксперт, этот вопрос может оказаться «довольно болезненным» из-за событий 2008 года.

Эта тема будет того же порядка, что закон об иностранных агентах или восстановление прямого авиасообщения, которое произошло по инициативе грузинских властей и вызвало массовые протесты, хотя и не большинства. Наверное, может быть аналогичная реакция, притом, что заинтересованных в восстановлении отношений тоже много, — сказал политолог.

По его словам, в РФ проживает более миллиона грузин, у страны есть обширные экономические связи. При этом, добавил Бовт, России «всякий друг нынче дорог, потому что врагов пока больше».

Грузинские СМИ ранее заявили, что правительства обеих стран начали активную работу по восстановлению дипломатических отношений. По данным журналистов, стороны договариваются об открытии посольства в Москве, куда уже ведется набор сотрудников.

В МИД России прокомментировали эти сообщения, назвав их «утками». В ведомстве отметили, что подобные слухи тиражируют различные оппозиционные ресурсы Грузии.