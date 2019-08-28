https://static.news.ru/photo/e7be79fe-c968-11e9-bec3-fa163e074e61_660.jpg Павел Шаповалов Фото: Артур Борисов/РИА Новости

Житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Павел Шаповалов, пытавшийся угнать Boeing 737-8LJ авиакомпании «Аэрофлот», приговорён судом к принудительному лечению. Об этом рассказал адвокат Шаповалова Евгений Жердев.

О применении мер медицинского характера к угонщику ранее ходатайствовало следствие. Сам Шаповалов, выступая с последним словом, признал свою вину и заявил, что раскаивается в совершённом преступлении.

Инцидент произошёл в январе на рейсе Сургут — Москва. Через некоторое время после взлёта Шаповалов потребовал от пилотов взять курс на Афганистан. Лайнер совершил вынужденную посадку в Ханты-Мансийске. Силовики взяли борт штурмом и задержали угонщика.

На допросе Шаповалов не смог объяснить причину своих действий. Как писал News.ru, во время захвата самолёта он находился под действием наркотиков.