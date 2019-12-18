https://static.news.ru/photo/6c506196-225b-11ea-bece-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Глава РФ Владимир Путин считает крупные теракты, в том числе захват заложников в театральном центре на Дубровке и в Беслане самыми тяжёлыми моментами в своей президентской карьере. Об этом он заявил во время ежегодной итоговой пресс-конференции, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Также лидер опроверг планы Кремля закрывать доступ в Сеть на территории страны. По его словам, суверенный рунет не противоречит свободе. Соответствующий закон необходим только для защиты от отключения извне.

Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр минских соглашений может завести ситуацию в тупик.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.