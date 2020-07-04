Захваченный схиигуменом Сергием монастырь открыли для прихожан

https://static.news.ru/photo/69f8190e-bdfe-11ea-a804-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Vladimir Podoksyonov/ТАСС

Всеволод Могучев, представитель схиигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь, заявил, что храм открыт для посещения прихожанами. По его словам, лишённый сана священник остаётся внутри, однако не ведёт службы.

Могучев выразил надежду, что в РПЦ учтут значимость Сергия для монастыря. Представитель священника уповает на разрешение конфликта с учётом мнения прихожан, а также хочет достичь мира в Екатеринбургской епархии.

Сейчас, когда волна провокаций закончилась, мы будем стараться предоставлять доступ в монастырь, чтобы все могли убедиться, что нет никак проблем, о которых пишут в СМИ, — передаёт Ura.ru.

Накануне сторонники Сергия перекрыли автобусом подъезд к монастырю. Примерно 10 человек контролировали путь к храму.

Как писал NEWS.ru, ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что решение о лишении сана схиигумена Сергия стало выверенным и канонически взвешенным. По его словам, после утверждения вердикта суда патриархом Московским и всея Руси Кириллом клирик перестанет быть священником.

В свою очередь зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе уточнил, что принятое решение не означает отлучение схиигумена от церкви.

Схиигумена, называвшего ситуацию с коронавирусом «псевдопандемией», 3 июля лишили священного сана в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и перечисленных священных канонов. Соответствующее решение принял суд Екатеринбургской епархии.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».