Захарову развеселили феминитивы и возможность их использования в МИД

https://static.news.ru/photo/9e6b4c50-8000-11eb-9b35-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что относится к переделыванию профессиональной принадлежности в форму женского рода как к шутке. Она также добавила, что ей не знаком термин «феминитивы».

Не знаю, слышу в первый раз от вас подобный термин. Мне казалось, это в большей степени шутка, — сказала она в интервью РИА Новости.

Что касается возможной перспективы присутствия феминитивов в лексике МИД, по словам Захаровой, эта тема в ведомстве никогда даже не обсуждалась.

Ранее представитель МИД отметила, что ещё 10 лет назад 8 Марта был сугубо мужским поводом поздравить женщин. Теперь же женщины стали поздравлять с этим праздником друг друга гораздо чаще. Захарова рассказала, что очень много получает открыток именно от женщин и сама поздравляет их таким же образом.

Как писал NEWS.ru, большинство россиян (58%) к феминитивам вроде «авторка», «дипломатка» или «организаторка» относятся негативно. Почти три четверти (74%) участников опроса, проводившегося Фондом «Общественное мнение» в октябре 2020 года, высказались против внесения каких-либо изменений в правила русского языка.