Захарову наградили за заслуги перед журналистским сообществом

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Президент Владимир Путин приехал в Псковскую область для участия в церемонии открытия мемориала Александру Невскому на Чудском озере. Об этом сообщает РИА Новости.

Мемориал возведён в трёхмесячный срок. Он представляет собой 15-метровый памятник, установленный на насыпном кургане и изображающий князя Александра Невского в окружении дружинников. Князь и его воины обращены лицом в сторону...