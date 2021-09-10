Захарову наградили за заслуги перед журналистским сообществом
Сергей Попов
Сергей Попов
18:50, 11 сентября 2021
Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: Владимир Гердо/ТАСС
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Официального представителя МИД Марию Захарову наградили почётным знаком Союза журналистов России (СЖР). Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
Пожалуй, одна из самых важных наград, которые я когда-либо получала — Почётный знак Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом», — написала она.
Захарова добавила, что награду ей вручил председатель СЖР Владимир Соловьёв.
В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла. Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что таким способом российский лидер показал, что высоко оценивает заслуги Захаровой.
Ранее сообщалось, что главу Чечни Рамзана Кадырова наградили за вклад в развитие здравоохранения республики. Он получил орден «Авиценна». По словам руководителя Минздрава Чечни Эльхана Сулейманова, Кадыров вносит «неоценимый вклад» в улучшение системы охраны здоровья, условий оказания медпомощи населению, а также в повышение качества и продолжительности жизни граждан.