Захарова заявила о «любимых граблях» Европы из-за продления санкций

https://static.news.ru/photo/88261b00-d276-11eb-8cde-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала продление санкций Евросоюза из-за присоединения Крыма к России. Она написала в Telegram, что западные страны «ищут любимые грабли».

По её словам, страны, которые продлили рестрикции, знают, как ответит Москва. Кроме того, они понимают, что в Конституции РФ Крым закреплён как часть российской территории, а полуостров был присоединён после референдума, «результаты которого переподтверждены жизнью».

Знают, но всё равно ищут любимые грабли, — подчеркнула она.

Накануне Европейский союз на год продлил санкции «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Срок действия ограничительных мер заканчивается 23 июня 2022 года.

Санкции предполагают запрет на импорт крымской продукции в ЕС, пользование туристическими услугами на полуострове и инвестирование в регион. Кроме того, европейцам запрещено экспортировать некоторые товары и технологии для крымских предприятий. Меры были введены в июне 2014 года, они касаются компаний и физлиц из Европы и ограничены территорией полуострова.

Крым был присоединён к России в 2014 году. Предварительно на полуострове был проведён соответствующий референдум, который не соответствовал украинскому законодательству. На территории полуострова находились российские военные без опознавательных знаков. Власти России изначально отрицали введение силовиков в регион, но позже президент РФ Владимир Путин признал этот факт.