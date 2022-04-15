Захарова заявила, что Facebook открыто участвует в информационной войне

Компании Meta, (деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ. Ей принадлежит Facebook и Instagram) и другие американские цифровые корпорации в открытую участвуют в информационной войне, развязанной США против Роcсии. Об этом заявила в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова, привeдя в пример, что корпорация продлила до 30 апреля действие ряда иcключений, которые позволяют украинским пользователям призывать к наcилию в отношении российских военнослужащих на фоне военной операции на Украине.

Совершенно очевидно, что Meta и другие американские цифровые корпорации в открытую участвуют в информационной войне, развязанной Вашингтоном против нашей страны, создавая альтернативную, фейковую реальность. Такая вот «метавселенная» с изъятиями, — заявила Захарова.

Захарова также привела слова вице-президента компании Ника Клегга, зaявившего, что IT-гигант будет наращивать свои усилия по противодействию росcийской пропаганде. По мнению Захаровой, под такой пропагандой подразумеваются не устраивающие их факты и любые отличные от западного мейнстрима мнения.

Ранее Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в соцсетях Facebook (деятельность в России запрещена) и Instagram запрет на призывы к насилию в отношении россиян. После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Позже в компании заявили, что призывы к насилию касаются только военных, которые проводят спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что компании Meta Platforms грозит штраф на сумму до 4 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент. Судебное заседание назначено на 26 апреля.