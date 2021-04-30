Захарова завила, что МИД РФ не дискриминирует «Медузу»

https://static.news.ru/photo/424fbace-aa75-11eb-9e40-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском заявила, что ведомство не дискриминирует издание «Медуза» (по решению Минюста было внесено в список СМИ-иноагентов). Она сказала, что издание продолжает «нормально работать».

Для нас «Медуза» осталась средством массовой информации. Они присылают вопросы — мы отвечаем. Они звонят — мы берём трубки. В этом смысле мы абсолютно никаким образом их не дискриминируем, — сказала Захарова.

Она отметила, что в то же время на «просторах» RT и Sputnik уже давно не появлялись официальные лица США. По её словам, если уж кто-то и дискриминирует зарубежные издания, то это ни в коем разе не Россия.

Захарова пояснила, что во многих странах спикеры попросту подвергаются травле за сотрудничество с российскими СМИ. Она уточнила, что российские законы в этом плане гораздо мягче.

23 апреля Минюст внёс в реестр иноагентов компанию SIA «Medusa Project», зарегистрированную в Латвии. Так называется юридическое лицо, которым является издание «Медуза». Генеральный директор издания Галина Тимченко заявила, что редакция обжалует это решение.

В Евросоюзе осудили действия российских властей за ограничение работы журналистов и выступили в поддержку «Медузы».

Ранее издание «Медуза», после того как Минюст РФ присвоил ему статус иноагента, начало сбор пожертвований. В редакции рассказали, что из-за этого СМИ лишилось рекламодателей, а следовательно и денег для обеспечения работы.