Захарова указала на двойные стандарты СЕ в толковании брака

В толковании Советом Европы института брака допускаются двойные стандарты. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём Telegram-канале, комментируя требование ЕСПЧ разрешить в России однополые браки.

Она процитировала статью Конвенции по правам человека о браке, на которую ссылается ЕСПЧ. Затем отметила, что в конце 2020 года Совет Европы дал пояснения к этой норме. В них говорится, что «право на брак» относится к браку между одним неженатым мужчиной и одной незамужней женщиной в соответствии с принципом моногамности, соблюдаемым странами, которые входят в сообщество.

Почему же, когда речь заходит о, например, многожёнстве или трактовках моногамии, Совет Европы рассматривает брак как союз между одним мужчиной и одной женщиной, а в остальных случаях — как пойдёт? — удивилась Захарова.

В качестве примера она привела случай, когда власти Швеции разрешили въехать в страну беженцу из Сирии и перевезти туда своих детей, но при этом не впустили двух его жён. Принимая решение, в королевстве руководствовались именно упомянутой статьёй.

Захарова добавила, что в Конвенции и документах ЕСПЧ регулярно подчёркивается необходимость соответствия их положений и рекомендаций национальному законодательству стран.

Ранее рекомендацию ЕСЧП по однополым бракам прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что необходимости в поиске компромиссов в этом вопросе нет, поскольку в Конституции России дана однозначная формулировка на этот счёт.