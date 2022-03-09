«Запахло жареным»: Захарова удивилась реакции на закрытие McDonald's в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале реакцию одного из интернет-пользователей на закрытие в РФ ресторанов McDonald's. Пользователь сравнил уход McDonald's из страны с уходом из жизни и сообщил, что «не знает, как жить» без надежды.

В ответ на это Захарова заявила , что долгая диктатура либерализма «привела к расчеловечиванию». По её словам, подобные тексты не появлялись в Сети ни во время сожжения людей в Одессе, ни во времена обстрелов Донбасса.

А когда картошке фри пригрозили закрытием, запахло жареным и начало подгорать, — заключила она.

Ранее руководство компании McDonald's сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за событий на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.

В McDonald's добавили, что не знают сроков открытия ресторанов в России. Это объясняется сбоями в цепочке поставок и другими операционными последствиями. По оценкам компании, она сильно пострадает из-за приостановки деятельности в России и на Украине. На эти страны приходится 9% годовой выручки, или около $2 млрд.