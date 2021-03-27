Захарова сравнила успех российских фигуристок с триумфом атомных подлодок

https://static.news.ru/photo/cabc0218-8f0f-11eb-af6f-96000091f725_660.jpg Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила триумф российских фигуристок и успех арктической экспедиции, которые произошли в один день, 26 марта.

Как говорится на её странице в Facebook, «три российские фигуристки и три атомные подводные лодки покорили лёд в один день».

Удивительно, но факт. В один день три российские фигуристки и три российские атомные подводные лодки покорили лёд. И всё это впервые. И всё это после года, перевернувшего жизнь планеты, — заявила представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что за всем этим стоит колоссальный труд многих людей. Захарова также призвала помнить о победах России, когда прозвучит «очередная порция ереси об обоснованности санкций».

Как писал NEWS.ru, 26 марта впервые в истории весь пьедестал мирового первенства заняли российские фигуристки. Анна Щербакова завоевала золотую медаль, Елизавета Туктамышева — серебряную, Александра Трусова — бронзовую. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина допустила, что на Олимпийских играх — 2022 представительницы России смогут повторить успех чемпионата мира.

В тот же день три атомные подлодки российского флота впервые в истории одновременно всплыли из-подо льда в ходе арктической экспедиции. В этот же день два истребителя-перехватчика МиГ-31 пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе, совершив таким образом уникальный манёвр. По словам бывшего начальника Главного штаба ВМФ России Виктора Кравченко, эти действия были сигналом для США.