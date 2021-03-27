Захарова сравнила успех российских фигуристок с триумфом атомных подлодок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила триумф российских фигуристок и успех арктической экспедиции, которые произошли в один день, 26 марта.
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Удивительно, но факт. В один день три российские фигуристки и три российские атомные подводные лодки покорили лёд. И всё это впервые. И всё это после года, перевернувшего жизнь планеты, — заявила представитель МИД РФ.
Она подчеркнула, что за всем этим стоит колоссальный труд многих людей. Захарова также призвала помнить о победах России, когда прозвучит «очередная порция ереси об обоснованности санкций».
Как писал NEWS.ru, 26 марта впервые в истории весь пьедестал мирового первенства заняли российские фигуристки. Анна Щербакова завоевала золотую медаль, Елизавета Туктамышева — серебряную, Александра Трусова — бронзовую. Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина допустила, что на Олимпийских играх — 2022 представительницы России смогут повторить успех чемпионата мира.
В тот же день три атомные подлодки российского флота впервые в истории одновременно всплыли из-подо льда в ходе арктической экспедиции. В этот же день два истребителя-перехватчика МиГ-31 пролетели над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе, совершив таким образом уникальный манёвр. По словам бывшего начальника Главного штаба ВМФ России Виктора Кравченко, эти действия были сигналом для США.